"Важко підводити свій народ": гравець збірної України прокоментував виліт з Євро-2024

У середу, 26 червня, збірна України з футболу зіграла свій третій матч на чемпіонаті Європи. Суперником "синьо-жовтих" була Бельгія.

Матч закінчився внічию з рахунком 0:0. Після цього результату команда Реброва набрала чотири очки в групі, як і всі інші учасники квартету E, проте посіла останнє місце через найгірший баланс забитих і пропущених голів.

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Що сказав Забарний після гри з Бельгією

Після вильоту з турніру підсумки виступу збірної України підбив Ілля Забарний. Захисник Борнмута заявив, що команда провела якісний поєдинок проти бельгійців, але вирішальною стала поразка від Румунії (0:3) у першому турі.

Я спустошений. Так важко підводити свій народ. Ми хотіли подарувати йому позитивні емоції, але зробили недостатньо для цього. Ми зіграли добре, але знову ж таки цього було недостатньо. Шкода, що ми вилетіли із чотирма очками, але ми втратили свій шанс у першій грі проти Румунії,

– сказав Забарний.

Зазначимо, що після поєдинку подібну думку висловив і Сергій Ребров, який не мав претензій до підопічних за виступ проти збірної Бельгії.

. На Євро-2024 Ілля Забарний відіграв повністю всі 3 матчі від стартового й до фінального свистка. Всього ж у його активі вже 39 поєдинків у складі національної збірної.

Нагадаємо, що "синьо-жовті" встановили особистий рекорд, набравши 4 очки на груповому етапі Євро (до цього було 3). Також Україна стала першою збірною, яка вилетіла з 4 заліковими пунктами в оновленому форматі чемпіонату Європи.