Таке було тільки на Євро-2012: одразу 6 гравців стали топ-бомбардирами чемпіонату Європи-2024

Головні голеадори Іспанії та Англії так і не відзначились у фіналі Євро-2024. Це дозволило аж шістьом гравцям виграти бомбардирські перегони, забивши всього по три голи.

У Німеччині підійшов до завершення чемпіонат Європи-2024 з футболу. Переможцем турніру стала збірна Іспанії, яка у фіналі вирвала перемогу над Англією, пише 24 Канал.

До теми Четверте рекордне "золото": Іспанія перемогла Англію у фіналі Євро-2024

Поділили на шістьох

Перед фіналом зберігалась інтрига у боротьбі за звання найкращого бомбардира чемпіонату. Одразу шестеро гравців претендували на цей трофей, у них було по три голи.

Шанси вибитись в одноосібні лідери мали іспанець Дані Ольмо та англієць Гаррі Кейн. Втім жоден із них не зміг відзначитись, тому за підсумком турніру одразу шість гравців забили найбільше:

Дані Ольмо (Іспанія) – 3

Гаррі Кейн (Англія) – 3

Коді Гакпо (Нідерланди) – 3

Джамал Мусіала (Німеччина) – 3

Жорж Мікаутадзе (Грузія) – 3

Іван Шранц (Словаччина) – 3

Хто отримає Золоту бутсу

Така ситуація в історії Євро траплялась лише один раз. На Євро-2012 так само шестеро гравців стали найкращими бомбардирами змагання. Золоту бутсу тоді отримав іспанець Фернандо Торрес, який провів найменше хвилин на турнірі серед топ-голеадорів.

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Цього разу цей приз має дістатися Івану Шранцу, у якого лише 335 ігрових хвилин на Євро-2024. Другим йде Мікаутадзе (347), а топ-трійку замикає Мусіала (423).

До слова, найкращим асистентом змагання став Ламін Ямал, який віддав аж чотири результативні передачі. А за системою "гол+пас" вінгер (1+4) ділить перше місце із партнером по збірній Дані Ольмо (3+2). У обох по п'ять балів.

Відзначимо, що для Іспанії це вже четвертий трофей на чемпіонатах Європи. Раніше "фурія роха" тріумфувала у 1964, 2008 та 2012 роках. Тепер Іспанія є найбільш успішною збірною в історії Євро.