Четверо українців потрапили до символічної збірної найдорожчих гравців групи Е на Євро-2024
Джерело:Transfermarkt
Портал Transfermarkt опублікував символічну збірну квартету Е на чемпіонаті Європи-2024. До престижного переліку потрапили футболісти збірної України.
Зовсім скоро збірна України розпочне свій виступ на Євро-2024. У груповому раунді суперниками "синьо-жовтих" будуть збірні Румунії, Словаччини та Бельгії.
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Хто з українців потрапив до збірної групи Е
До символічної збірної найдорожчих гравців групи Е за версією Transfermarkt потрапили четверо українських футболістів: Олександр Зінченко (38 мільйонів євро), Артем Довбик (35 мільйонів євро), Ілля Забарний (32 мільйони євро) та Андрій Лунін (25 мільйонів євро).
Символічна збірна найдорожчих гравців групи Е / фото Transfermarkt
Зазначимо, що найбільше представництво у Бельгії – п'ятеро футболістів. До топ-11 також потрапили двоє гравців збірної Словаччини – Мілан Шкріньяр (30 млн євро) і Давид Ганцко (35 млн євро).
Натомість збірна Румунії не делегувала жодного свого футболіста до символічної збірної. Цікаво, що найдорожчим гравцем групи Е став вінгер збірної Бельгії Жеремі Доку. Футболіст Манчестер Сіті оцінюється порталом Transfermarkt у 65 мільйонів євро.
Коли на Євро-2024 грає збірна України
- Підопічні Сергія Реброва розпочнуть свій турнірний шлях 17 червня. Першим суперником "синьо-жовтих" буде збірна Румунії. Гра у Мюнхені розпочнеться о 16:00 за київським часом.
- У другому турі групового турніру збірна України зіграє проти Словаччини (21 червня, початок о 16:00).
- Поєдинок з фаворитом групи Е збірною Бельгії українці проведуть 24 червня. Стартовий свисток пролунає о 19:00.
- Дві найкращі команди групи Е вийдуть до 1/8 фіналу. Також є шанс продовжити виступ на Євро з третього місця. Однак для цього потрібно потрапити в число чотирьох найкращих з шести збірних.