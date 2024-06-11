Польща втрачає лідера перед стартом Євро-2024: Левандовський не зіграє проти Нідерландів

Національна збірна Польщі має серйозні кадрові втрати перед початком чемпіонату Європи-2024. У стартовому поєдинку турніру "Орли" не зможуть розраховувати на допомогу форварда Барселони.

У рамках підготовки до Євро-2024 збірна Польщі перемогла Туреччину (2:1) у товариському поєдинку. Вже на 33-й хвилині зустрічі поле залишив капітан "біло-червоних" Роберт Левандовський.

Читайте також Повний перелік гравців на Євро-2024: заявки команд-учасниць чемпіонату Європи

Ще одна втрата Польщі

Міхал Пробеж замінив лідера збірної через травму стегна. Через це 35-річний форвард не зможе зіграти у стартовому поєдинку на ЧЄ-2024 проти Нідерландів. Про це повідомив Польський футбольний союз.

Роберт Левандовськи отримав надрив біцепса стегна, що виключає його участь у першому матчі на турнірі. Ми робимо все, щоб Роберт зміг зіграти в другому матчі проти Австрії,

– заявив лікар збірної Польщі Яцек Ярошевскі.

Зазначимо, що епідемія травм у таборі збірної Польщі розпочалася після матчу з Україною (3:1). У товариському поєдинку зазнали пошкоджень одразу декілька гравців "біло-червоних".

Через прикру травму форвард Ювентуса Аркадіуш Мілік пропустить континентальну першість.

У складі збірної Польщі Роберт Левандовський зіграв 150 матчів, у яких забив 82 голи.

Збірна Польщі розпочне виступ на Євро-2024 16 червня матчем проти Нідерландів. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом. Суперниками "орлів" по групі D також є збірні Австрії та Франції.