Євро-2024 з футболу: о котрій годині та де дивитися матчі турніру

У Німеччині 14 червня розпочинається чемпіонат Європи-2024 з футболу. 24 збірні подарують футбольним уболівальникам грандіозне спортивне свято.

У перший ігровий день Євро-2024 відбудеться лише матч-відкриття, у якому господарка турніру Німеччина зіграє проти Шотландії. Дебютний поєдинок чемпіонату Європи розпочнеться о 22:00 (за київським часом), інформує 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Час початку матчів чемпіонату Європи

Із 15-го по 22-ге червня (включно) відбуватимуться по 3 поєдинки, окрім 18-го червня, коли заплановані лише 2 поєдинки Євро-2024 з футболу. Усі матчі розпочинатимуться щодня в однаковий час: о 16:00, 19:00 та 22:00.

18-го червня поєдинки стартуватимуть о 19:00 та 22:00 (за київським часом).

Вже із 23-го червня матчі по два матчі відбуватимуться в один час – о 19:00 та 22:00. 27-28-го червня на чемпіонаті Європи з футболу буде перерва від поєдинків.

Починаючи із плей-оф (1/8 фіналу) у календарі Євро-2024 заплановані по два матчі – один о 19:00, а інший – о 22:00. Те саме стосується чвертьфіналів турніру.

Півфінали (9-10 липня) та безпосередньо фінал (14 липня) розпочинатимуться о 22:00 (за київським часом).

Де дивитись матчі Євро-2024 з футболу

Збірна України проведе два матчі групового раунду о 16:00 (проти Румунії та Словаччини), а останній проти Бельгії – о 19:00.

Усі матчі Євро-2024 з футболу можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO. Також поєдинки футбольного турніру, який відбудеться у Німеччині, покажуть на місцевих телеканалах Суспільного. Щоправда, цей мовник транслюватиме лише 22 поєдинки (включно з усіма іграми команди Сергія Реброва).

Радіо Промінь дозволить не пропускати матчі Євро-2024 з футболу для тих уболівальників, які не зможуть переглянути поєдинки, а лише послухати.