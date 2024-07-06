Історичний стадіон для родини: герой Іспанії на Євро-2024 повторив святкування гола свого батька

У п'ятницю, 5 липня, розпочалася стадія чвертьфіналу на чемпіонаті Європи з футболу. Доля першої путівки у півфінал вирішувалася у поєдинку між збірними Іспанії та Німеччини.

Основний час зустрічі закінчився з рахунком 1:1. Все йшло до серії пенальті, проте на 119-й хвилині "Фурія Роха" вирвала перемогу, завдяки голу Мікеля Меріно, пише 24 Канал.

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Передав "привіт" батьку

Півзахисник у шаленому стрибку головою переправив м'яч у ворота Мануеля Ноєра. Цей гол став третім найпізнішим переможним забитим м'ячем в історії чемпіонатів Європи (Мішель Платіні відзначався на 118:53, а українець Артем Довбик на 120:36 хвилині).

Після цього іспанський футболіст щемливо відсвяткував взяття воріт, повторивши дії свого батька 33-річної давнини. Він на тому ж стадіоні у Штутгарті так само як і Анхель Меріно оббіг навколо кутового прапорця.

Що цікаво, на грі працював той самий коментатор, що й 5 листопада 1991 року, коли Меріно-старший забив гол, допомігши Осасуні на виїзді переграти Штутгарт (3:2) у другому раунді Кубка УЄФА.

Дивіться відео зі святкуваннями голів батька та сина Меріно

Нагадаємо, що у півфіналі збірна Іспанії зіграє проти Франції. Матч відбудеться 9 липня та розпочнеться о 22:00.