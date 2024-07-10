Турнір провалено, – Мбаппе критично оцінив свій виступ на Євро-2024

У вівторок, 9 липня, відбувся перший півфінальний матч на чемпіонаті Європи з футболу. У ньому зустрічалися збірні Іспанії та Франції.

"Фурія Роха" здобула вольову перемогу з рахунком 2:1. Всі голи були забиті в перші 25 хвилин поєдинку, після чого рахунок вже не змінювався.

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Мбаппе розчарований своїм виступом

Виліт своєї команди прокоментував капітан "Ле Бле" Кіліан Мбаппе. Він не став шукати виправдань особисто собі та заявив. що провалив турнір,

"Для мене турнір провалено. Я хотів стати чемпіоном Євро, але цього не сталося. Це футбол. Потрібно рухатися далі. Рік був довгим, я поїду у відпустку, щоб відпочити, це піде мені на користь.

Проблеми фізичні чи психологічні? Ні, це все не воно. Не потрібно ускладнювати футбол. Ти або добре граєш, або ні. Я не грав добре, і ми їдемо додому, все просто. Мені потрібно добре відпочити. Після цього я почну нове життя", – сказав Мбаппе.

. На Євро-2024 "десятка" збірної Франції забив 1 гол та віддав 2 асисти. Він не був дотичний лише до одного забитого м'яча своєї команди на турнірі.

Нагадаємо, що в нинішнє міжсезоння французький форвард перейшов із ПСЖ у Реал. Його офіційна презентація як гравця "вершкових" відбудеться 16 липня.