Поєдинок збірної України з футболу на Євро-2024 був під загрозою зриву: у чому причина

"Синьо-жовті" на груповому етапі провели три матчі. Утім, один з них мав усі шанси не відбутися або стати епіцентром скандалу через діяльність російських хакерів.

21 червня збірна України проводила свій другий поєдинок на турнірі. У ньому команда Сергія Реброва переграла Словаччину з рахунком 2:1.

Читайте також Англія чи Іспанія: суперкомп'ютер назвав переможця Євро-2024

Спроба вивести українців з рівноваги

Утім, єдина перемога на турнірі могла мати неприємний присмак. Усе через хакерів, які готували провокації.

Напередодні того матчу виникли побоювання, що проросійські групи хакерів атакують стадіон. Вони могли спробувати проєктувати скандальні проросійські повідомлення на екрани або вивести з ладу інфраструктуру, зокрема, вимкнути світло на арені.

Повідомляється, що згодом організатори викликали нідерландську компанію з кібербезпеки "Dutch Eye Security", яка змогла запобігти виникненню будь-яких небажаних сценаріїв. Серед іншого був ризик того, що на стадіоні пролунає державний гімн Росії.

. Це був не перший випадок, коли російські хакери намагалися зірвати великі заходи. Зокрема, DDoS-атаки відбувалися під час кваліфікаційного матчу на Євро-2024 між збірними Польщі та Естонії, а також на Євробаченні.

Нагадаємо, що команда Сергія Реброва на Євро-2024 набрала рекордну у своїй історії кількість очок на груповому етапі (4), проте не змогла пробитися у плей-оф через найгіршу різницю забитих та пропущених голів.