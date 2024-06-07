Чемпіон АПЛ пролетів повз турнір: збірна Англії оголосила фінальну заявку на Євро-2024

Збірна Англії з футболу визначилась із фінальною заявкою на Євро-2024. Головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт візьме із собою у Німеччину 26 футболістів.

Серед футболістів у заявці є одноклубники українських легіонерів із АПЛ та іспанської Ла Ліги. Цікаво, що із собою у Німеччини Гарет Саутгейт не візьме чинного чемпіона Англійської Прем'єр-ліги Джека Гріліша із Манчестер Сіті.

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Хто поїде у Німеччину

Також місце у заявці на Євро-2024 не знайшлось Гаррі Маґвайру із МЮ, Джеймсу Меддісону, який виступає за Тоттенхем, воротарю Джеймсу Траффорду, захисникам Джерреду Брентвейту, Джарел Кванса та гравцю півзахисту Кертісу Джонсу.

Усі вони були у розширеній заявці "трьох левів".

Непотрапляння Гріліша та Меддісона у заявку Саутгейт аргументував тим, що є інші футболісти, які краще провели клубний сезон, що минув.

Заявка Англії на Євро-2024

Воротарі: Дін Гендерсон (Крістал Пелес), Джордан Пікфорд (Евертон), Аарон Ремсдейл (Арсенал).

Дін Гендерсон (Крістал Пелес), Джордан Пікфорд (Евертон), Аарон Ремсдейл (Арсенал). Захисники: Льюїс Данк (Брайтон), Джо Гомес (Ліверпуль), Марк Геї (Крістал Пелес), Езрі Конса (Астон Вілла»), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (МанСіті), Кіран Тріпп’єр (Ньюкасл), Кайл Вокер (МанСіті).

Льюїс Данк (Брайтон), Джо Гомес (Ліверпуль), Марк Геї (Крістал Пелес), Езрі Конса (Астон Вілла»), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (МанСіті), Кіран Тріпп’єр (Ньюкасл), Кайл Вокер (МанСіті). Півзахисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Джуд Беллінгем (Реал), Конор Галлахер (Челсі), Коббі Майну (Манчестер Юнайтед), Деклан Райс (Арсенал), Адам Вортон (Крістал Пелес).

Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Джуд Беллінгем (Реал), Конор Галлахер (Челсі), Коббі Майну (Манчестер Юнайтед), Деклан Райс (Арсенал), Адам Вортон (Крістал Пелес). Нападники: Джеррод Боуен (Вест Хем), Еберечі Езе (Крістал Пелес), Філіп Фоден (МанСіті), Ентоні Гордон (Ньюкасл), Гаррі Кейн (Баварія), Коул Палмер (Челсі), Букайо Сака (Арсенал), Айвен Тоуні (Брентфорд), Оллі Воткінс (Астон Вілла).



Заявка Англії на Євро-2024 з футболу / Фото із соцмереж англійської збірної

Нагадаємо, що на Євро-2024 підопічні Саутгейта точно проведуть щонайменше три матчі групового раунду:

16 червня проти Сербії;

20 червня проти Данії:

25 червня проти Словенії.

Наразі англійська збірна готується до фінальної частини турніру через товариські поєдинки. Команда "трьох левів" вже розгромила Боснію і Герцеговину 3:0, а 7 червня зіграє проти Ісландії (початок о 21:45 за Києвом).

Голи у ворота боснійців забивали Палмер, Кейн та Алексадер-Арнольд.

Відзначимо, що на чемпіонатах Європи найбільшими досягненнями англійців є "срібло" на минулому Євро-2020 та дві "бронзи" у 1968-му та 1996-му роках.