Франція встановила шалений історичний антирекорд чемпіонатів Європи з футболу

У п'ятницю, 5 липня, розпочалася стадія 1/4 фіналу на Євро-2024. Закривав програму ігрового дня матч між збірними Португалії та Франції.

Основний час гри завершився з рахунком 0:0. У додатковий час команди також не відзначилися голами, а в серії пенальті перемогу святкували французи – 5:3.

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Антирекорд – успіху не завада

Таким чином, "Ле Бле" знову не змогли забити з гри. Це був п'ятий поспіль поєдинок на турнірі, у якому команда Дешама не відзначитися взяттям воріт суперника з гри.

Ця серія є найдовшою без забитого м'яча в історії чемпіонаті Європи (стандарти не рахуються). Наразі у французів на Євро 2024 в активі є лише один гол з пенальті, а ще двічі їх суперники забивали у власні ворота.

. При цьому збірна Франції також жодного разу не пропустила з гри на Євро-2024, що робить її виступ на турнірі ще більш унікальним.

Нагадаємо, що у півфіналі "Ле Бле" зустрінуться з Іспанією. Матч відбудеться 9 липня та розпочнеться о 22:00.