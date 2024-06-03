Футбольне свято для уболівальників: хто транслюватиме матчі Євро-2024 в Україні

Вже 14 червня стартує 17-й чемпіонат Європи з футболу у Німеччині. Українські фанати зможуть переглянути матчі Євро у прямому ефірі. Також для уболівальників будуть доступні радіотрансляції.

Футбольне свято під назвою чемпіонат Європи з футболу у Німеччині відбуватиметься до 14 липня. В Україні поєдинки Євро-2024 транслюватимуть на двох платформах – MEGOGO та Суспільному.

До теми Євро-2024 у Німеччині: список учасників, склад груп та повний календар матчів

Де дивитись матчі Євро-2024

Медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник Євро-2024 в Україні. Уболівальники зможуть переглянути усі матчі чемпіонату Європи за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Зустрічі збірної України з футболу будуть доступні також за переплатою "Оптимальна".

Також прихильники футболу матимуть змогу переглядати поєдинки Євро-2024 на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

Щоправда, мовник покаже лише 13 матчів групового раунду турніру (включно із грою-відкриттям чемпіонату Європи та усіма поєдинками збірної України).

Також Суспільне транслюватиме 4 із 8-ми матчів 1/8 фіналу Євро-2024 (29 червня – 2 липня), два чвертьфінали (5-6 липня), обидві гри 1/2 фіналу (9-10 липня) та сам фінал (14 липня). Якщо команда Сергія Реброва проб'ється у плей-оф, то її поєдинки покаже цей мовник. Загалом поки що точно Суспільне покаже 22 поєдинки чемпіонату Європи з футболу.

Які матчі групового етапу Євро-2024 покаже Суспільне

14 червня. 22:00. Німеччина – Шотландія

15 червня. 16:00. Угорщина – Швейцарія

16 червня. 19:00. Словенія – Данія

17.06 червня. 16:00. Румунія – Україна

18 червня. 19:00. Туреччина – Грузія

19 червня. 16:00. Хорватія – Албанія

20 червня. 16:00. Словенія – Сербія

21 червня. 16:00. Словаччина – Україна

22 червня. 16:00. Грузія – Чехія

23 червня. 22:00. Шотландія – Угорщина

24 червня. 22:00. Албанія – Іспанія

25 червня. 19:00. Нідерланди – Австрія

26.06 червня. 19:00. Україна – Бельгія

Також трансляції матчів Євро-2024 можна буде слухати на Радіо Промінь.