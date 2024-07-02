З Шевченком та Суркісом: попередня заявка збірної України U-19 на юнацький чемпіонат Європи
Джерело:УАФ
Тренерський штаб юнацької збірної України на чолі з Дмитром Михайленко оголосив склад команди для участі в Євро-2024 U-19. Турнір стартує в Північній Ірландії 15 липня.
Вже 4 липня "синьо-жовті" розпочнуть збір напередодні старту у фінальній частині ЧЄ-2024. На груповій стадії підопічні Дмитра Михайленка зіграють проти Північної Ірландії, Норвегії та Італії.
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Хто потрапив до списку збірної України
Тим часом став відомий перелік футболістів, які готуватимуться до юнацького Євро-2024. Серед інших виклик до збірної отримали Крістіан Шевченко – син президента УАФ Андрія Шевченка, Вячеслав Суркіс – син колишнього президента Динамо та ФФУ Григорія Суркіса, Олексій Гусєв – син ексгравця Динамо Олега Гусєва.
До остаточної заявки потрапить 21 виконавець: 18 польових футболістів та три голкіпери (з них – один резервний).
Склад юнацької збірної України U-19
- Воротарі: Маркіан Бакус (Рух Львів), Вячеслав Суркіс (Динамо Київ), Владислав Крапивцов (Дніпро-1 Дніпро).
- Захисники: Тарас Михавко, Назар Балаба, Олексій Гусєв (усі – Динамо Київ), Микола Огарков, Антон Дрозд (обидва – Шахтар Донецьк), Максим Мельниченко (Дніпро-1 Дніпро), Кирило Дігтярь (Металіст Харків).
- Півзахисники: Віктор Цуканов (Шахтар Донецьк), Данііл Ващенко (Олександрія), Андрій Маткевич (Динамо Київ), Самуель Обінайя (Металіст 1925 Харків), Рамік Гаджиєв (Дніпро-1 Дніпро), Геннадій Синчук (Металіст Харків), Олександр Фетько (Карпати Львів), Данило Кревсун (Борусія Д, Німеччина), Максим Деркач (РФШ, Латвія), Тімур Тутєров (Сандерленд, Англія), Крістіан Шевченко (Вотфорд, Англія).
- Нападники: Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Дмитро Богданов (Динамо Д, Німеччина).
Список гравців збірної України U-19 / Фото УАФ
Збірна України перший матч на Євро-2024 зіграє 15 липня проти Північної Ірландії. У другому турі підопічні Михайленка зустрінуться з Норвегією (18 липя), а у третьому з Італією (21 липня).
Сам форум триватиме з 15 до 28 липня. У фінальній частині беруть участь вісім збірних. У квартеті В гратимуть: Данія, Туреччина, Франція, Іспанія.