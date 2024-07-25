Україна – бронзовий призер Євро-2024 U-19: у півфіналі "синьо-жовті" мінімально програли Франції

Команда Дмитра Михайленка за підсумком групового раунду пробилася до півфіналу Євро-2024. На цій стадії "синьо-жовті" зустрілися зі збірною Франції.

Франція U-19 – Україна U-19 1:0

Гол: Атангана, 61

У четвер, 25 липня, відбувся півфінал юнацького Євро-2024 Франція – Україна. Гра пройшла на стадіоні "Віндзор Парк" у Північній Ірландії, пише 24 Канал.

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Фіналіст Євро-2024 визначився після стандарту

У важливому матчі тренерський штаб "синьо-жовтих" не міг розраховувати одразу на трьох провідних гравців. Через дискваліфікацію півфінал пропускали: Ващенко, Маткевич та Пономаренко.

Попри відсутність лідерів перший тайм завершився без забитих м'ячів. "Синьо-жовті" достойно грали проти одного з фаворитів Євро-2024. Наприкінці першої 45-хвилинки Мельниченко міг відзначитися голом. Однак на шляху м'яча опинився захисник "Ле Бльо".

У другому таймі Україну кілька разів рятував голкіпер Крапивцов. Проте на 61-й хвилині навіть він не зміг врятувати команду. Під час подачі кутового Атангана головою переправив м'яч у сітку воріт.

Дмитро Михайленко провів кілька замін, щоб вирвати нічию. На полі з'явився Крістіан Шевченко. На останніх хвилинах українці притисли "Ле Бльо" до воріт. Однак французи довели матч до переможного завершення.

Попри поразку підопічні Дмитра Михайленка здобули "бронзу" Євро-2024 та пробилися на молодіжний чемпіонат світу U-20.