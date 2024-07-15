Анонс юнацького Євро-2024: що треба знати про участь збірної України U-19
Юнацький чемпіонат Європи-2024 пройде протягом наступних двох тижнів у Північній Ірландії. Серед восьми найкращих команд континенту у категорії U-19 опинилась і України.
У понеділок, 15 липня, у Північній Ірландії стартує юнацький чемпіонат Європи з футболу. На турнір завітають вісім найкращих команд континенту серед гравців до 19 років. 24 Канал розповідає основну інформацію про змагання.
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Формат турніру
Євро U-19 триватиме два тижні – з 15 по 28 липня. Господарями чемпіонату будуть три стадіони у двох містах Північній Ірландії – Белфасті та Ларні. Команда-господарка відібралась на турнір напряму.
Інші сім команд проходили відбір та виходили на Євро завдяки перемозі у кваліфікаційних групах. Так, серед учасників ЧЄ стала і збірна України U-19 на чолі з Дмитром Михайленком.
Перші два місця кожної з груп вийдуть до півфіналу. Також між собою зіграють і треті місця квартетів для визначення п'ятого місця. Цей матч потрібен для визначення володарів путівок на юнацький чемпіонат світу U-20, який у 2025 році пройде в Чилі.
Від Європи на турнір поїдуть 5 збірних – чотири півфіналісти та переможець матчу за п'яте місце. Раніше Україна чотири рази грала на Мундіалі U-20 та навіть вигравала його у 2019-му.
Шлях України
Наша команда без проблем виграла квартет зі Швейцарією, Латвією та Північною Македонією, набравши максимальні 9 очок. Для "синьо-жовтих" це лише шоста участь на Євро U-19, при тому, що змагання проводиться щорічно.
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При цьому Україна двічі діставалась півфіналу (у 2004 та 2018 роках), а у 2009-му навіть стала юнацьким чемпіоном Європи. До слова, того року турніру проходив у нас в Донецьку та Маріуполі.
Цього року Дмитро Михайленко взяв на Євро-2024 регламентовані 23 гравці. Серед них є п'ятеро легіонерів, в тому числі один з лідерів юнацької команди Боруссії Данило Кревсун. Також у заявці знайшлись місця для синів Григорія Суркіса, Олега Гусєва та Андрія Шевченка.
Заявка збірної України U-19:Воротарі: Маркіан Бакус (Рух), Владислав Крапивцов (Дніпро-1), В'ячеслав Суркіс (Динамо).
Захисники: Тарас Михавко (Динамо), Кирило Дігтярь (Металіст), Іван Єрмачков (Вердер), Микола Огарков (Шахтар), Олексій Гусєв (Динамо), Антон Дрозд (Шахтар), Максим Мельниченко (Дніпро-1).
Півзахисники: Віктор Цуканов (Шахтар), Данііл Ващенко (Олександрія), Андрій Маткевич (Динамо), Самуель Обінайя (Металіст 1925), Рамік Гаджиєв (Дніпро-1), Геннадій Синчук (Металіст), Данило Кревсун (Боруссія Дортмунд), Тімур Тутєров (Сандерленд), Крістіан Шевченко (Вотфорд).
Нападники: Матвій Пономаренко (Динамо), Дмитро Богданов (Динамо Дрезден).
Суперники та календар ігор
На юнацьке Євро-2024 сформовано дві групи. Наша команда потрапила до квартету А, де виступатиме проти Північної Ірландії, Італії та Норвегії. Розклад матчів на груповій стадії наступний:
- 15 липня, 21:00. Північна Ірландія – Україна
- 18 липня, 17:30. Норвегія – Україна
- 21 липня, 21:00. Україна – Італія
У паралельній групі В гратимуть Іспанія, Франція, Туреччина та Данія. Матчі 1/2 фіналу пройдуть 25 липня, а фінал – 28 липня у Белфасті на "Віндзор Парк".
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Де дивитись
Україна вважається одним з фаворитів у своїй групі. Більше шансів на вихід у півфінал має Італія, а головним суперником команди Михайленка називають Норвегію.
Матчі юнацької збірної України на чемпіонаті Європи U-19 можна буде побачити безкоштовно на території нашої країни. Прямі трансляції ігор будуть доступні на регіональних каналах Суспільного.