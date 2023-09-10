Україна вдруге зіграє проти Словенії на Євроволей-2023: де і коли дивитися чвертьфінал

Команда Угіса Крастіньша продовжує виступи на чоловічому чемпіонаті Європи-2023 з волейболу. Наступний іспит чекатиме українців у чвертьфінальному матчі.

Збірна Україна розгромила Португалію за підсумком трьох сетів (3:0) та пробилася у чвертьфінал Євроволей-2023. На цій стадії "синьо-жовтим" доведеться вдруге зустрітися з командою Словенії, повідомляє 24 Канал.

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Коли гратиме Україна

Чвертьфінальний матч Україна – Словенія відбудеться у понеділок, 11 вересня. Гра відбудеться на майданчику болгарської Варни. Початок матчу – о 17:30 за київським часом.

Вболівати за збірну України можна переглядаючи трансляцію на сайті Суспільне Спорт. Також матч буде доступний на телеканалі Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

Україна проти Словенії

Нагадаємо, що команда Угіса Крастіньша зустрічалася зі збірною Словенії на груповій стадії турніру. Тоді у стартовому поєдинку Євро-2023 українці поступилися з рахунком 1:3.

Торік турнірні шляхи суперників перетнулися у чвертьфіналі чемпіонату світу. Тоді теж перемогу святкували словенці (3:1).

Розклад матчів 1/4 фіналу

Понеділок, 11 вересня, 17:30. Словенія – Україна

Понеділок, 11 вересня, 21:00. Франція – Румунія

Вівторок, 12 вересня, 19:00. Італія – Нідерланди

Остання пара чвертьфіналістів визначиться у неділю 10 вересня, коли будуть зіграні останні матчі 1/8 фіналу: Сербія – Чехія та Польща – Бельгія.