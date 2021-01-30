Українець Артем Прима став чемпіоном Європи з біатлону

На чемпіонаті Європи з біатлону-2021, в суботу, 30 січня, відбулася чоловіча гонка переслідування. Чемпіоном Європи став український біатлоніст Артем Прима.

Джерело: 24 канал

Український біатлоніст на чотирьох вогневих рубежах допустив три промахи і піднявся з шостого місця на перше. Боротьбу за "золото" Прима виграв у чеха Міхала Крчмаржа.

До теми Євро-2021 з біатлону: українка Бех – 9-а у гонці переслідування, Жук взяла "золото"

Результати гонки

1. Артем Прима (Україна)

2. Міхал Крчмарж (Чехія)

3. Хьоверд Богетвейт (Норвегія)

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17. Богдан Цимбал (Україна)

21. Артем Тищенко (Україна)

Хід гонки

До першої стрільби переможець спринту Мартін Егер розгубив свою перевагу. Але завдяки вдалій першій стрільбі швейцарець залишився першим. Його переслідувачами були росіянин Халілі та німець Кюн.

Українець Артем Прима, який стартував 6-м, не закрив одну мішень та опустився на 8-е місце.

Після другої стрільби Кюн єдиний з лідерів гонки закрив усі 5 мішеней та очолив гонку. Його перевага над переслідувачами вже була понад 10 секунд.

Артем Прима вдало відпрацював на вогневому рубежі та наблизився до боротьби за подіум.Після екватору гонки українці Богдан Цимбал й Артем Тищенко були за межами топ-20.

На першій стрільбі стоячи у багатьох біатлоністів виникли проблеми, тому не обійшлося без штрафних кіл. Лідерство перехопив Міхал Крчмарж, але відставання Кюна була менше 5 секунд.

Артема Приму перед вирішальною стрільбою від лідера відділяли всього 8 секунд. Після останньої стрільби лідери знову пішли на штрафні кола.

Найкраще відпрацювали Прима та Крчмарж. Вони попри штрафне коло повели боротьбу за перемогу. У підсумку українець був всього на 6 секунди швидше.

"Бронзу" виборов норвежець Хьоверд Богетвейт.



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