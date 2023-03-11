"Не хочеш зайнятись сексом": український форвард згадав курйозний момент, як працював таксистом

Євген Сердюк на рік випадав з футбольного життя. через що доводилось заробляти гроші за кермом. Футболіст пригадав кумедний випадок, як підвозив дівчину з Хрещатика.

Український нападник Євген Сердюк мало відомий багатьом футбольним вболівальникам. 24-річний футболіст грає у чемпіонаті Болгарії за клуб ЦСКА 1948 з Софії.

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В Україні Євген не провів жодного матчу на професійному рівні та з раннього віку поїхав підкорювати Португалію. Сердюк згадує, як через прострочену візу він був змушений залишити Боавішту.

Одного разу відома агентська фірма Pro Eleven знайшла мені варіант із Боавіштою. Я переїхав до Порту, підписав угоду та тренувався з першою командою два місяці. На той час я отримав дебютний виклик до молодіжної збірної України на турнір в Анталії. Але за тиждень до виклику у мене сталася травма гомілкостопа. Я повинен був відновитись до збірної, але грав на уколах і не зміг показати навіть 50% свого рівня. Коли я повертався до Португалії з Анталії, мене зупинили у Мадриді та сказали, що у мене прострочена віза. Зрештою, мені довелося сидіти в Україні три місяці. Коли я повернувся до Боавішти, то команда там була вже сформована. Тренер одразу мені сказав, що я не гратиму. Клуб прийняв рішення, що я виступатиму за U-23, але я відмовився. Тому Боавішта вирішила розірвати контракт,

– згадує Євген.

Через це форвард рік просидів без роботи, через що вирішив попрацювати таксистом. Сердюк пригадав один кумедний випадок з однією з пасажирок.

Гроші закінчувалися і мені довелося працювати таксистом. Вважаю це хорошим досвідом. Пам'ятаю, як вночі з Хрещатика віз дівчину до Борисполя. На цьому маршруті платили хороші гроші. Дівчина була у дорогому одязі, видно, що не з простих. Я так і не зрозумів, чому вона викликала звичайне таксі, а не VIP. Як правило, я не дозволяв палити в машині, але вона попросила подиміти айкос. Я дозволив. Мене почав дратувати своєрідний запах айкосу, але доводилося терпіти, адже сам дозволив. Ми приїхали до шикарного будинку. Я вже почав з нею прощатися, а вона каже: "Не хочеш зайти до мене на кальян і зайнятися сексом? Моїх батьків немає вдома". Я кажу: "Дякую, але ні, я відмовлюся від такої чудової пропозиції",

– розповів Сердюк.

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Минулий сезон Євген провів у болгарському клубі Черно Море, забивши 12 голів у 21 матчі. Це дозволило йому посісти третю сходинку в гонці бомбардирів турніру.

Цей сезон гравець починав також у Черно Море, але наприкінці літа перейшов у ЦСКА 1948. Наразі на рахунку Сердюка 6 голів у 14 матчах. Його команда йде третьою відстаючи від лідера ЦСКА Софії на дев'ять балів.