Моя Україна – від Донецька до Ужгорода: Селезньов підтвердив інформацію про свій прощальний матч
Джерело:інстаграм Євгена Селезньова
Колишній нападник збірної України та Минаю Євген Селезньов офіційно повісив бутси на цвях. Футболіст розповів про свій останній матч у кар’єрі професійного футболіста.
6 червня на стадіоні "Авангард" в Ужгороді відбудеться прощання Євгена Селезньова із кар’єрою футболіста. Серед запрошених зірок чимало зіркових імен – Артем Довбик, Михайло Мудрик, Руслан Ротань та інші.
До теми Визначилась дата прощального матчу Селезньова: серед запрошених гостей Мудрик і Довбик
Селезньов: Хочу попрощатись з ігровою кар’єрою у колі друзів
Сам Селезньов підтвердив інформацію про прощальний, але водночас благодійний поєдинок. Євген зазначив, що для нього Україна протяжністю від Ужгорода до Донецька. В зовсім різних куточках нашої країни протягом своєї кар’єри пограв Селезньов.
Також вже колишній футболіст сподівається, що цей матч принесе радість уболівальникам, які зберуться на трибунах "Авангарду", а йому вдасться зібрати кошти для наших військових. Адже саме наші захисники є головними зірками сьогодення.
Моя Україна – від Донецька до Ужгорода. Ось таку назву і матиме благодійний прощальний матч, який ми організовуємо. Хочу попрощатись з ігровою кар’єрою у колі друзів. Хочу, щоб від гри отримали задоволення глядачі, а головне, щоб від цієї зустрічі користь отримали наші військові. Українські воїни – наші головні зірки! Зірки не тільки України, а всього цивілізованого світу, який об’єднався, щоб протистояти кривавому загарбнику,
написав Селезньов.
Свій прощальний матч Євген присвячує наших захисникам та захисницям. Якби не вони, не було б футболу та загалом України.
Матч відбудеться в Ужгороді на "Авангарді". Залишилось менш як місяць. У нас попереду багато роботи. Ми прагнемо провести матч на високому рівні, щоб зібрати серйозну суму для наших військових. Ми залежимо від них, а вони потребують нашої підтримки. Разом – переможемо. Слава Україні, друзі!,
– підсумував колишній нападник Минаю.
Головне про кар’єру футболіста Євгена Селезньова
- За свою кар’єру 37-річний нападник встиг пограти за цілу низку клубів, як в Україні, так і за її межами: Шахтар, Дніпро, російська Кубань, іспанська Малага, турецькі Карабюкспор, Акхісарспор та Бурсаспор, українські Колос та Минай.
- Якраз Минай став останнім клубом у кар’єрі Селезньова, за який виступав із липня 2021 року. За даними Transfermarkt, 22 березня 2023 року Євген закінчив свою кар’єру.
- У своєму останньому сезоні Селезньов провів за Минай лише один матч.
- До бомбардирського рекорду Євген так і не дістався. Нападник забив за свою кар’єру 116 голів, а це на 6 м’ячів менше, аніж у своєму активі мають найкращі бомбардири в історії УПЛ Сергій Ребров та Максим Шацьких (123 результативні удари).
- Загалом за кар’єру Селезньов провів 452 матчі, у яких наколотив 181 гол та віддав 39 асистів.
- Надалі Селезньов не хоче відходити від футболу та спробує свої сили на тренерському рівні.