Моя Україна – від Донецька до Ужгорода: Селезньов підтвердив інформацію про свій прощальний матч

Колишній нападник збірної України та Минаю Євген Селезньов офіційно повісив бутси на цвях. Футболіст розповів про свій останній матч у кар’єрі професійного футболіста.

6 червня на стадіоні "Авангард" в Ужгороді відбудеться прощання Євгена Селезньова із кар’єрою футболіста. Серед запрошених зірок чимало зіркових імен – Артем Довбик, Михайло Мудрик, Руслан Ротань та інші.

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Селезньов: Хочу попрощатись з ігровою кар’єрою у колі друзів

Сам Селезньов підтвердив інформацію про прощальний, але водночас благодійний поєдинок. Євген зазначив, що для нього Україна протяжністю від Ужгорода до Донецька. В зовсім різних куточках нашої країни протягом своєї кар’єри пограв Селезньов.

Також вже колишній футболіст сподівається, що цей матч принесе радість уболівальникам, які зберуться на трибунах "Авангарду", а йому вдасться зібрати кошти для наших військових. Адже саме наші захисники є головними зірками сьогодення.

Моя Україна – від Донецька до Ужгорода. Ось таку назву і матиме благодійний прощальний матч, який ми організовуємо. Хочу попрощатись з ігровою кар’єрою у колі друзів. Хочу, щоб від гри отримали задоволення глядачі, а головне, щоб від цієї зустрічі користь отримали наші військові. Українські воїни – наші головні зірки! Зірки не тільки України, а всього цивілізованого світу, який об’єднався, щоб протистояти кривавому загарбнику,

написав Селезньов.

Свій прощальний матч Євген присвячує наших захисникам та захисницям. Якби не вони, не було б футболу та загалом України.

Матч відбудеться в Ужгороді на "Авангарді". Залишилось менш як місяць. У нас попереду багато роботи. Ми прагнемо провести матч на високому рівні, щоб зібрати серйозну суму для наших військових. Ми залежимо від них, а вони потребують нашої підтримки. Разом – переможемо. Слава Україні, друзі!,

– підсумував колишній нападник Минаю.

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