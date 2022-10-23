Я вірю, що Україна ніколи не здасться, – Левченко не виключив використання Росією ядерної зброї

Колишній український футболіст Євген Левченко заявив про те, що навіть використання ядерної зброї Росією не змінить ситуацію у війні.

Євген Левченко зараз є президентом профспілки футболістів Нідерландів. Тож саме там в нього і найчастіше питають про війну в Україні.

Серед питань чимало про те, чи використає Росія ядерну зброю. Адже російський диктатор та його посіпаки неодноразово погрожували як Україні, так і західним країнам ядерним ударом.

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"Я вірю, що Україна ніколи не здасться. Багато людей запитують мене, чи буде росія застосовувати ядерну (тактичну) зброю. Я не виключаю такої можливості. Але я також знаю, що це не змінить ситуації. Українці продовжуватимуть боротися за свою землю, свою свободу та своє майбутнє", – написав з цього приводу Левченко.

Тактична ядерна зброя призначена для знищення цілей у певній місцевості, без масових радіоактивних опадів. Натомість стратегічна загрожує знищенням міст та цілих регіонів.

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Таке висловлювання Левченка зосереджені на західних партнерів України, які допомагають у війні. Адже за вісім місяців війни й далі є потреба нагадувати про те, що українці ведуть свою боротьбу проти агресора.