"Збірна України для мене болюча тема", – екс-гравець збірної про виступи за національну команду

Євген Коноплянка висловився про виступи за головну команду країни. Гравець плекає надії повернутись у склад "синьо-жовтих".

Гравець розповів, що робить усе можливе для того, аби знову захищати кольори збірної України. Коноплянка поділився тим, що мотивувало його змінювати клуби.

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Коноплянка надіється, що ще отримає шанс у збірній Україні, гравець докладає зусиль, аби його старання помітили:

Збірна України для мене болюча тема. Чому я клуб захотів змінити? Зрозуміло, не грав, хотів якнайшвидше це зробити, травми залікував. І потрібно було йти кудись, де я гратиму. От розмовляв про ЛАСК, думав: "Піду в Австрію там пограю, щоб повернутися в збірну". Тоді я ще не знав, хто буде тренером. Потім я пішов все ж у Краковію. Середнячок, якщо допоможу, то підемо вверх, Ліга Європи. Думав, що буду у хорошій формі та повернуся. Поки тиша. Бутси на цвяхи у збірній ще не повісив точно, тому більше немає чого сказати, – розповів Євген.

Також Коноплянка поділився, хто йому найбільше імпонував на посаді головного тренера збірної України. Євген зазначив, що міг поїхати на Євро-2020:

З Фоменком було найкомфортніше. Тільки лише цей результат з Францією запам’ятався назавжди (в плей-оф відбору ЧС-2014), теж болюча тема. Добре виступали всі ці роки й один матч просто перекреслив все до цього. З Андрієм Миколайовичем Шевченком теж комфортно. Останній раз на Євро спілкувався, я повинен був потрапити. Серцем точно був з Україною, з усіма хлопцями. На зв’язку тоді був з ним. Треба відзначити ще тренерський штаб, італійців, було у задоволення з ними працювати, – розповів Євген.

Коноплянка надіється, що таки отримає ще шанс зіграти за збірну України, гравець пояснює, що "закинув" футбол через травми, а не марнотратство;

Я не грав довго, але ж травми. Я ж не просто закинув, тому що на рибалку чи дискотеку пішов. Були травми пів року, але це не 2 роки я десь загубився. Мене бачать, в якій я формі, можна подивитися деякі ігри. Або навіть висновки зробити з газет, – пояснює Євген.

Виступи Коноплянки за збірну України