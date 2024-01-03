"Мені тут робити нічого": Коноплянка відповів на хейт від Клужа, який його звинуватив у лінощах
Джерело:Український футбол
Український вінгер безславно залишив Румунію після півроку виступів. Євген спростував усі звинувачення та чутки, які з'являлись з боку президента команди.
Цієї зими Євген Коноплянка залишився без клубу. Влітку вінгер перейшов з польської Краковії до румунського ЧФР Клуж, але там справи українця йшли кепсько.
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У пресі президент клубу Нелу Варга говорив про розчарування від рівня гри Євгена. За його словами, Коно часто симулював травми та був постійно не готовим до матчів.
Крім того, у ЗМІ з'являлась інформація, що вінгер просив залишитись у клубі до кінця сезону, але тренер та президент не пішли на зустріч. Сам же Євген спростував цю інформацію та назвав свої причини провалу у Клужі.
Я не просив про другий шанс. Я сказав президенту, що якщо цей тренер Мандорліні залишиться в команді й далі, то мені тут робити нічого. У нього гра – "бий-біжи, атака прийди". Всі ці чутки про небажання грати – повна нісенітниця. Нехай подивляться, скільки матчів я просидів на лавці запасних, коли був повністю готовий до гри. Якби я не був готовий, то не потрапляв би в заявку. Коли я переходив, між президентом і тренером не було жодної комунікації. Клуж грає за схемою 5-3-2 і для моєї позиції там просто немає місця. Так мені сказав тренер. Коли я запитав Мандорліні, чому мене тоді запросили, він відповів, що багато чого в клубі йому самому незрозуміло. Я не хочу довго пояснювати, щоб не здавалося, що я виправдовуюся. Просто подивіться на результати команди, і тоді відповідь стане зрозуміла,
– заявив Коноплянка.
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Відзначимо, що у складі румунської команди Коноплянка зіграв лише чотири матчі з заміни (сумарно лише 60 хвилин). Українець не відзначився жодною результативною дією. Після 21-го туру Клуж іде другим в чемпіонаті, відстаючи від лідера Стяуа на 8 балів.
Кар'єра Євгена Коноплянки
- Євген є вихованцем Дніпра, за який виступав з 2007 по 2015 роки
- на його рахунку 45 голів у 212 матчах за "синьо-біло-голубих"
- разом із рідною командою Коноплянка ставав віцечемпіоном України та виходив у фінал Ліги Європи-2015
- після кар'єри у Дніпрі Євген пограв за іспанську Севілью, німецький Шальке, донецький Шахтар, польську Краковію та румунський Клуж
- у складі "нервьоненсе" Коноплянка виграв Лігу Європи-2016 та забивав у Суперкубках УЄФА (2015 та 2016)
- в якості гравця Шахтаря вінгер додав до своєї скарбнички звання чемпіона УПЛ та володаря Кубка України
- крім того, Євген награв 87 зустрічей за збірну України
- на його рахунку 21 гол, що є третім показником у рейтингу бомбардирів національної команди