"Мені тут робити нічого": Коноплянка відповів на хейт від Клужа, який його звинуватив у лінощах

Український вінгер безславно залишив Румунію після півроку виступів. Євген спростував усі звинувачення та чутки, які з'являлись з боку президента команди.

Цієї зими Євген Коноплянка залишився без клубу. Влітку вінгер перейшов з польської Краковії до румунського ЧФР Клуж, але там справи українця йшли кепсько.

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У пресі президент клубу Нелу Варга говорив про розчарування від рівня гри Євгена. За його словами, Коно часто симулював травми та був постійно не готовим до матчів.

Крім того, у ЗМІ з'являлась інформація, що вінгер просив залишитись у клубі до кінця сезону, але тренер та президент не пішли на зустріч. Сам же Євген спростував цю інформацію та назвав свої причини провалу у Клужі.

Я не просив про другий шанс. Я сказав президенту, що якщо цей тренер Мандорліні залишиться в команді й далі, то мені тут робити нічого. У нього гра – "бий-біжи, атака прийди". Всі ці чутки про небажання грати – повна нісенітниця. Нехай подивляться, скільки матчів я просидів на лавці запасних, коли був повністю готовий до гри. Якби я не був готовий, то не потрапляв би в заявку. Коли я переходив, між президентом і тренером не було жодної комунікації. Клуж грає за схемою 5-3-2 і для моєї позиції там просто немає місця. Так мені сказав тренер. Коли я запитав Мандорліні, чому мене тоді запросили, він відповів, що багато чого в клубі йому самому незрозуміло. Я не хочу довго пояснювати, щоб не здавалося, що я виправдовуюся. Просто подивіться на результати команди, і тоді відповідь стане зрозуміла,

– заявив Коноплянка.

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Відзначимо, що у складі румунської команди Коноплянка зіграв лише чотири матчі з заміни (сумарно лише 60 хвилин). Українець не відзначився жодною результативною дією. Після 21-го туру Клуж іде другим в чемпіонаті, відстаючи від лідера Стяуа на 8 балів.

Кар'єра Євгена Коноплянки