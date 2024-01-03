Румунський клуб ЧФР Клуж розірвав контракт із Коноплянкою

Український вінгер Євген Коноплянка на початку нового року став вільним агентом. Румунський ЧФР Клуж вирішив достроково розірвати угоду з колишнім гравцем збірної України.

На початку сезону 2023/24 Євген Коноплянка поповнив склад румунського ЧФР Клуж в статусі суперзірки. В клубі сподівалися, що ексгравець збірної України допоможе в єврокубках та в чемпіонаті. Однак цей трансфер не виправдав сподівань.

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Невдалий вояж до Румунії

Не очікуючи завершення дії контракту, ЧФР попрощався з Коноплянкою. Сторони розірвали угоду за обопільною згодою. Про це повідомляє офіційний сайт румунського клубу.

В поточному сезоні Коноплянка лише чотири рази з'являвся на полі, сумарно відігравши 54 хвилини. Результативними діями не відзначався.

34-річного футболіста постійно переслідували травми. Євген ніяк не міг набрати форму, тому тренери награвали на його місці інших гравців. Таке становище не влаштовувало обидві сторони. Тож найкращим виходом із ситуації стало припинення співпраці.

Нагадаємо, що Євген Коноплянка на правах вільного агента поповнив Клуж влітку 2023 року. До цього він захищав кольори польської Краковії. Однак і там він не став лідером команди.

Торік Коноплянка встиг зіграти 1 матч за збірну України проти Англії, коли "синьо-жовтих" очолював його колишній одноклубник Руслан Ротань. Втім, цей виклик не зумів реанімувати кар'єру зіркового українця.