Колишня зірка Дніпра та Шахтаря оцінив шанси лідерів сезону на чемпіонство в УПЛ

Євген Коноплянка закінчує свій перший повноцінний сезон у польській Екстраклясі. Його Краковія далека від лідерських позицій, тому футболіст вирішив оцінити перспективи українських клубів на чемпіонство.

Одразу три клуби борються за чемпіонство у сезоні-2022/2023 в УПЛ, а це Шахтар, Дніпро-1 та Зоря. Інтрига тримається до останніх турів.

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Коноплянка: Щодо очної дуелі, то проти Шахтаря Дніпру-1 треба грати не боячись

Євген Коноплянка поділився своєю думкою щодо того, хто може стати наступним чемпіоном України. Футболіст Краковії назвав два варіанти майбутнього чемпіона, але чомусь у цю боротьбу не включив луганську Зорю, яка йде третьою у турнірній таблиці УПЛ.

Шанси у Дніпра-1 хороші, тому що у Шахтаря за календарем ігри трохи важчі. Але моя думка, що чемпіонат виграє донецька команда, оскільки важливу роль відіграє досвід футболістів. Щодо очної дуелі, то проти Шахтаря Дніпру-1 треба грати не боячись, намагатися взяти три очки. Тільки тоді у дніпрян можуть бути шанси (на чемпіонство), бо потім, гадаю, Дніпро-1 може втратити очки,

– заявив Коноплянка.

Нагадаємо, що Коноплянка грав за старий клуб Дніпро до 2015-го року. Також Євген пограв і за Шахтар, але провів за "гірників" лише 46 матчів. Адже не зміг закріпити за собою місце у стартовому складі донеччан.

Із лютого 2022-го виступає за польську Краковію. У своєму першому повноцінному сезоні у Польщі Коно провів за Краковію вже 27 поєдинків – 4 гола та 2 асисти. 27 травня Краковія проведе свій останній матч у сезоні проти Вісли Плоцьк. Наразі клуб йде на 10-й позиції, маючи у своєму активі 43 бали.

Сам Коноплянка не виключає, що покине Краковію після закінчення цього сезону. Адже в українського футболіста спливає контракт із польський клуб.

До слова. 24 травня відбудеться центральний матч 28-го туру, у якому Зоря прийме Шахтар. Початок зустрічі о 17:00.

Чемпіонська боротьба в УПЛ

Українським клубам залишилось провести по три матчі, аби дізнатись остаточного чемпіона УПЛ-2022/2023.

Наразі лідером турнірної таблиці є Шахтар, який набрав 66 балів.

"Гірники" випереджають друге Дніпра-1 на один пункт (65 очок у дніпрян) та третю Зорю на 5 балів (61 пункт у луганського колективу).

Цього року київське Динамо не змогло увімкнутись у чемпіонські перегони. Кияни з 53 очками йдуть на 4-му місці.

З ким зіграють лідери УПЛ в останніх турах: