Клуб Другої ліги забив шедевральний гол з центру поля: відео

У 16-му турі Другої ліги Таврія з Сімферополя на виїзді переграла Балкани Зоря з рахунком 2:0. Цікаво, що цю перемогу Таврія присвятила принцу Філіпу, який помер 9 квітня.

Наприкінці матчу перевагу гостей подвоїв півзахисник гостей Євген Білоконь, заставши зненацька голкіпера.

До слова Український клуб присвятив перемогу померлому англійському принцу Філіпу: фото

Він підібрав м'яч на своїй половині поля, протягнув його до центральної лінії, побачив, що голкіпер господарів далеко вийшов з воріт, і парашутом вразив ворота.

Відео шедевру Білоконя

Ця перемога дозволила Таврії з 27 очками закріпитися на 4-му рядку. Балкани йдуть восьмими (12 пунктів).