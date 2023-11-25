Пушич отримає підсилення напередодні матчу ЛЧ: новий асистент молодший за 4 гравців "гірників"

Новий наставник донецького Шахтаря Маріно Пушич продовжує формувати свій тренерський штаб. Асистентом боснійського фахівця стане Єрун Схейпенс з Нідерландів.

Донецький Шахтар домовився з Фортуною Сіттард про перехід Єруна Схейпенса. Наразі він працює асистентом головного тренера нідерландської команди Денні Буйса.

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Схейпенс: Спочатку перевірив, чи достатньо безпечно

Контракт 30-річного нідерландця з Шахтарем буде розрахований на 1,5 року з опцією пролонгації ще на один рік. Перехід до "гірників" підтвердив сам Схейпенс.

"Маріно шукав когось з досвідом у професійному футболі, але хто не надто комунікабельний і хоче підкреслити власне бачення.

Спочатку я перевірив, чи достатньо це безпечно. Шахтар грає у Львові, біля кордону з Польщею. У клубу є база з полями, де всі зупиняються. Тому я не буду сидіти у квартирі десь у місті сам", – розповів нідерландець в коментарі De Limburger.

Очікується, що найближчими днями Схейпенс вирушить до Гамбурга, де приєднається до Шахтаря. 28 листопада команда Пушича зіграє матч Ліги чемпіонів проти Антверпена.

Що відомо про нового асистента Пушича