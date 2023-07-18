Зреклася Путіна чи бреше: Ісінбаєва втекла з Росії та знову працюватиме в МОК зі званням майора

Російська армія та спорт тісно між собою пов'язані, як і державна пропаганда. Прикладом цього може бути російська спортсмена Єлєна Ісінбаєва. Хоча в Міжнародному олімпійському комітеті не вбачать в цьому проблем.

Причиною для нагадування про існування Ісінбаєвої стало розслідування іспанського видання El Digital Sur. Журналісти встановили, що Ісінбаєва перебралася жити на іспанський острів Тенеріфе, а не залишилася у рідному Волгограді. При цьому мешкає вона там у розкішних апартаментах.

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Розкішне життя російського майора в країні НАТО

Вже пізніше на Росії вийшло розслідування про розкішне життя Ісінбаєвої на іспанському острові. Виявилося, що в неї там не одна нерухомість. Ще у 2018 році вона купила пентхаус з видом на океан площею в 155 квадратних метрів. Обійшлася покупка в 1 мільйон євро.

Ісінбаєва володіє пентхаусом з видом на Атлантичний океан в цьому будинку

А вже після цього 11 лютого 2022 року стала власницею двох вілл теж недалеко від пляжу. Кожна з цих 3-поверхових вілл має приблизно однакове планування, в тому числі свій ліфт. А з самих будинків відкривається вид на океан.

Один будинок площею у 240 метрів квадратних купили за 971 тисячу євро. Другий будинок на 280 метрів квадратних – за 1,105 мільйона євро.

В лютому 2022 року Ісінбаєва придбала дві вілли на узбережжі на Канарах

Вірна путіністка

Весь цей час Ісінбаєва залишається офіцером російської армії. І є доволі близькою до російського диктатора Владіміра Путіна. Ще у 2012 році вона стала його довіреним лицем на виборах президента Росії.

У 2015 році вона отримала звання майора особисто від міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу. Та підписала 5-річний контракт з російським міноборони. Все той же Шойгу особисто підписував контракт з нею.



Єлєна Ісінбаєва отримала погони майора особисто з рук Сєргєя Шойгу

На цьому "обласкання" Ісінбаєвої зі сторони російської влади не закінчилося (як і взаємна любов спортсменки до російської влади). У 2017 році вона увійшла в putin team – команду зірок спорту та шоубізнесу, які підтримували Путіна. А у 2020 році російський диктатор навіть запросив її в робочу групу для зміни російської конституції, щоб "обнулити" свої президентські терміни перебування при владі.

Найкраще "любов до Росії" в Ісінбаєвої проявилася тоді, коли вона вирішила народжувати дітей. У 2014 році вона народила доньку Єву, а у 2018 році – сина Добриню. В обох випадках робила вона це в Монако. Саме там вона проживала довший період перед народженням дітей. Однак у 2011 році вирішила повернутися до Волгограда. Але довго там не витримала, і у 2013 році поскаржилася на "відсутність умов для розвитку спорту та соціальну неблагополучність регіону". Тож знову втекла з Росії.

Без претензій зі сторони МОК

У 2016 році Ісінбаєву обрали в комісії спортсменів Міжнародного олімпійського комітету на вісім років. І вона там перебуває і досі.

У 2022 році МОК відсторонив російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань через війну, яку Росія розпочала проти України. Але це жодним чином не вплинуло на саму Ісінбаєву, яке зі званням майора російської армії й далі залишалася членом МОК. За що в лютому 2023 року потрапила під санкції в Україні.

І лише в червні 2023 року комісія з питань етики МОК розпочала перевірку цих фактів. Але результати досі не озвучили.

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Натомість сама Ісінбаєва 17 липня 2023 року заявила, що повертається до роботи в МОК.

"Була тимчасова пауза у роботі, МОК знадобився час у всьому розібратися. Сьогодні я з радістю можу повідомити, що вже у вересні 2023 поновлюю свою міжнародну діяльність у МОК, оскільки щодо мене у МОК немає жодних сумнівів і не під які статті та санкції я не потрапляю", – радісно заявила Ісінбаєва.

При цьому зробила вона це російською мовою на сторінці вконтакте та іспанської – в інстаграм. Останнє викликало хвилю негативних коментарів під постом спортсменки, хоча доступ до інстаграму закритий в Росії.

Не обійшлося без звинувачень зі сторони Ісінбаєвої в сторону тих, кому не подобається її поведінка. Вона сама назвала себе "людиною світу", але не сказала жодного слова про іспанську нерухомість.

Окрім того, в самому пості є чимало перерахованих досягнень її як спортсменки, але майже немає згадок про її роботу на диктаторський режим Путіна та її співпрацю з російським міністерством оборони. І лише невдале "виправдання" за військове звання, від якого вона не відмовилася.

"Ті звання, про які сьогодні говорять, мають номінальний характер, тому що я не перебуваю і ніколи не перебувала на службі у збройних силах РФ", – переконує Ісінбаєва. Хоча факти говорять про інше.

Схоже, з МОК цих "пояснень" виявилося цілком достатньо, раз там вирішили повернути Ісінбаєву до роботи й в комітеті.