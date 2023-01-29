18-річна українка здобула срібло дорослого гран-прі з дзюдо в Португалії

Єлизавета Литвиненко вже вигравала бронзу на чемпіонаті світу-2022 в Ташкенті. Тепер же їй вперше в кар'єрі підкорилась срібна медаль.

У португальській Алмаді підійшло до закінчення змагання другої за рангом регулярної категорії турнірів гран-прі із дзюдо. Українські спортсмени були близькими до завоювання нагород, пише 24 канал.

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Єлизавета Литвиненко вийшла у чвертьфінал у ваговій категорії до 78 кілограм, де прекрасно показалас ебе проти фаворитки Лоріани Куки з Косова. Поєдинок тривав понад десять хвилин, завершившись вилученням суперниці через перебір зауважень.

У півфіналі Литвиненко не залишила шансів британській опонентці Еммі Рід, яка входить до топ-двадцятки світового рейтингу. Але до золота українка не дісталась.

У фіналі Єлизавета програла представниці країни-господарки Патрісії Сампайо. Литвиненко програла через три шидо та задовольнилась срібною медаллю.

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Для 18-річної дзюдоїстки це перше срібло на дорослому рівні в цій категорії. Раніше Литвиненко брала бронзу чемпіонату світу з дзюдо. На цьому ж турнірі медаль дівчини стала єдиною для представників України.