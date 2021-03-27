Еліна Світоліна впевнено здолала росіянку на турнірі в Маямі

Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено вийшла до 1/8 фіналу на турнірі WTA 1000 у Маямі (США). В 1/6 фіналу Еліна перемогла росіяннку Єкатєріну Александрову.

Єкатєріна Александрова – Еліна Світоліна 0:2 (6:7, 4:6)

До слова Світоліна здобула вольову перемогу на турнірі WTA в Маямі

Українська тенісистка потужно розпочала матч, зробивши брейк у першому ж геймі. Українка повела 2:0, однак дозволила росіянці відігратися. За рівно рахунку Еліна знову зробила брейк і вийшла вперед – 4:2.

За рахунку 5:4 українка подавала на сет, однак Александрова заробила 3 брейк-пойнти та врятувалася від поразки. У наступному геймі росіянка захистила свою подачу та вперше вийшла вперед у матчі – 6:5.

Українці вдалося захистити свою подачу та перевести сет у тай-брейк. На тенісній лотереї розгромну перемогу оформила українка – 7:1.

У другому сеті Світоліна продовжила нав'язувати серйозну боротьбу на подачі Александрової. У четвертому геймі українці знадобилося аж 5 брейк-пойнтів, щоб виграти подачу росіянки – 3:1.

Однак в наступному геймі Світоліна звела свої старання нанівець, дозволивши суперниці зробити брейк і згодом зрівняти рахунок – 3:3.

Далі тенісистки обмінялися перемогами на власних подачах й українка повела 5:4. У наступному геймі на подачі росіянки Еліна добралася до матч-болу та реалізувала його – 6:4!

Турнір у Маямі належить до однієї з найбільш престижних серій у жіночому тенісі. Призовий фонд змагань понад 3 мільйони доларів.