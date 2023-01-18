Подає надії: український талант знову забив гол у Англії

Атакувальний півзахисник Брентфорда та молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк продовжує демонструвати хороші результати у Англії. Українець забив у другому матчі поспіль.

18-річний українець продовжує демонструвати свій клас за другу команду Брентфорда. Ярмолюк усі свої старання переводить у результат.

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Брентфорд Б провів товариський поєдинок з однолітками з Монако. Ярмолюку вдалось відзначитись голом у цьому поєдинку ще у першому таймі. У підсумку "бджоли" здобули перемогу з рахунком 4:1. Голи у свій актив також записали Тревітт та Олакігбе, який оформив дубль.

Ярмолюк уже відзначався голом у матчі проти Астон Вілли. Також згодом Єгор оформив гольову і передачу.

Українець в Брентфорді