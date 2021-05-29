Футболіст збірної України U-21 пропустив матч з Узбекистаном через ЗНО з математики

В останньому матчі Меморіалу Лобановського в Києві Україна U-21 зазнала поразки від Узбекистану U-21 (0:2).

Півзахисник Єгор Ярмолюк не був присутній на матчі турніру Валерія Лобановського через досить вагому подію у житті.

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Так як він паралельно ще навчається в 11 класі школи, у четвер, 28 травня, Єгор складав Зовнішнє незалежне оцінювання з математики. Про це повідомив коментатор каналів Футбол 1/2/3 Владислав Шалота.

У цьому матчі окрім Ярмолюка участь не взяв і Олег Очеретько, котрий травмувався у попередньому поєдинку Кубка Лобановського проти Азербайджану U-21.