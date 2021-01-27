У Росії на вулиці жорстоко зарізали 21-річного футболіста

В Омську вбили ексгравця футбольного клубу Іртиш Єгора Дробиша. 21-річний півзахисник помер від удару ножем в серце.
Джерело: офіційний сайт Іртиша
Напередодні пізно ввечері Дробиш повертався з приятелем з пивного магазину. Обидва були напідпитку.
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У провулку на молодих людей напали невідомі з ножем. Єгор помер на місці, його 22-річний друг зараз в реанімації у важкому стані. Нападників шукає поліція.
Футбольний клуб Іртиш висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Єгора. Про час і місце похорону буде повідомлено додатково,
– йдеться в повідомленні команди.