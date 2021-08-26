Є травми, але це відмазки для слабаків, – фехтувальник Демчук про 4 місце на Паралімпіаді

Український фехтувальник Андрій Демчук їхав на Паралімпіаду-2020 у статусі одного з головних фаворитів. Паралімпійський чемпіон у Ріо зупинився на японській землі за крок від нагород.

" Бій за "бронзу" я сам програв"

33-річний спортсмен зі Львова залишився засмучений, що не вдалось взяти медаль у його коронній дисципліні. Тепер Андрій Демчук буде намагатись завоювати медаль в інших видах.

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Як зізнався сам паралімпієць, поразка у бронзовому фіналі була після серії помилок, хоча потужність суперника не слід відкидати у сторону. Суперником українця був представник Китаю Тянь Цзяньцзюаню.



Бій за "бронзу" я сам програв. Дуже сильний суперник, я на нього налаштовувався. Але кінець поєдинку просто некоректно проведений: замість того, щоб спокійно довести його до перемоги за рахунку 13:7... Це моя помилка, мій поспіх і дуже образливо, тому що на цей бій вийшов мотивованим, зарядженим. Сказати, що мені образливо – нічого не сказати,

– поділився емоціями фехтувальник.

"Справа не в тому, що я програв. За рахунку 14:14 отримав червону картку і це неприємно, бо це штрафний удар. Нерви були на максимумі. На жаль, мені дуже образливо, бо це мій основний вид. Я десь сподівався здобути нагороду, але, на жаль, суперники виявилися сильнішими"– заявив досвідчений спортсмен.

"На жаль, є травми. Але це відмазки для слабаків"

33-річний олімпійський чемпіон у Ріо розповів, що його турбують травми. Але назвав таку проблему лише відмазкою. Андрій зазначив, що потрібно закінчувати або фехтувати на повну.

На жаль, є травми. Але це відмазки для слабаків. Треба закінчувати або фехтувати на повну. Я все одно відкидаю все. У мене є чудовий лікар у Києві Олександр Ерьомін, який мене лікує, витягує постійно від травм. Є масажисти та лікарі, які максимально реабілітовують. Я все одно намагаюся тренуватися на максимум. Я не молодий хлопець, мені вже 33 роки, є набуті травми. Але це все одно відмазки, на жаль, четверте місце. Це найприкріше місце на Паралімпіаді, але це означає, що я недопрацював. Зроблю все можливе, щоб у наступні дні у некоронні види поборотися достойно,

– зізнався Демчук.

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Цікаво, що було на Паралімпіаді й українське дербі між Андрієм Демчуком та Артемом Маньком. 33-річний фехтувальник похвалив земляка та виділив його готовність до змагань. До слова, Манько приніс Україні друге "срібло" у фехтуванні.

Артем у чудовій формі, він показував свою готовність. Я йому дякую за те, що ми один для одного є найкращим спаринг-партнером: він для мене є подразником, я - для нього. Наступні три роки він буде для мене у статусі паралімпійського призера. Можливо, багатьох він здивував, але я знав і відчував, що він може показати максимум, якщо підготується,

– відзначив Демчук.

"Його рівень фехтування відповідає цьому, і в принципі я трішки незадоволений початком бою з ним. Ми знаємо один одного досить добре, сильні та слабкі сторони, і він їх швидше намацав. Не зміг перебудуватися, зробив це лише в кінці, але вже було запізно. Основний бій я програв у півфіналі, ми це розуміли. А у бою за "бронзу" я боровся за максимум, але зайняв лише четверте почесне місце".