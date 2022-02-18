Є тільки перші три місця, а решта – учасники, – Підручний підбив підсумки Олімпіади-2022

Останній змагальний день з біатлону на Олімпіаді-2022 завершився гонками з масовим стартом. На жаль, збірній Україні не вдалося здобути жодної медалі.

Підручний: Задоволеним повністю результатами не можу бути

У чоловічому мас-старті було заявлено відразу два українці. Дмитро Підручний та Артем Прима змагалися у тридцятці найкращих біатлоністів.

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Уперше за 12 років Україна представлена у чоловічому мас-старті на Іграх. У 2014-му та 2018-му не було жодного українця у цій дисципліні.

Підручний фінішував 24-м, а Прима 28-м.

Лідер чоловічої збірної Дмитро Підручний прокоментував свій виступ в останньому старті Олімпіади-2022.

Те, що після першої стрільби їхав із лідерами, не повпливало на наступну. Вітер ніби такий самий був, що й на першій. Чому було три промахи, не знаю. Гонка після другого рубежу, можна сказати, закінчилася, тому що з трьома хибами було важко щось зробити, уже йшов далеко від груп лідерів,

– сказав Дмитро.

"Ну, й стоячи було дуже важко стріляти: вітер поривистий був. Старався нешвидко, виважено стріляти, але, на жаль, ще по два промахи на рубежах і далеке 24-те місце в підсумку. Старався по трасі, з ким міг, чіплятися. Навіть за 24-те місце боровся з канадцем, наздогнав його по трасі та старався й це місце вибороти, щоб якнайвище бути – все-таки Олімпіада", – наголосив біатлоніст.

До слова Дива не сталося: Підручний та Прима фінішували за межами топ-20 у мас-старті на Олімпіаді-2022

За словами українця, він задоволений своїм виступом на Олімпійських іграх-2022. Він зазначив, що шанси боротися за високі місця були практично у всіх.

"Я задоволений індивідуалкою, спринтом, переслідуванням. 13 – 18 місця – це досить хороші результати в теперішній конкуренції, в тих умовах, які були, й при тому, що в мене майже в кожній гонці були якісь проблеми зі здоров'ям. Старався, боровся, але трохи десь не вистачало. Дуже великі шанси були в індивідуальній гонці, і добре себе в ній почував на трасі, хороший хід показував", – сказав Підручний.

Звичайно, задоволеним повністю результатами не можу бути, тому що є тільки перші три місця, а решта – учасники. Але якщо загалом дивитися, я не засмучений результатами,

– заявив спортсмен.

Як виступив Підручний на Олімпіаді-2022