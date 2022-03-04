Ястремська вперше обіграла Паоліні та вийшла в 1/2 фіналу турніру у Ліоні

Даяна Ястремська продовжує дарувати перемоги Україні на тенісному корті. Одеситка пробилась у півфінал турніру WTA у французькому Ліоні.

Ясміне Паоліні – Даяна Ястремська 0:2 (4:6, 6:7)

Тенісистки провели на корті 1 годину 43 хвилини. Саме стілки часу знадобилось українці, щоб у двох сетах вперше у кар'єрі обіграти Паоліні, повідомляє 24 канал.

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Ключовим у першій партії був сьомий гейм, коли у затяжному розіграші українка повела у рахунку 3:4. У наступних геймах Ястремська свого не відпустила та перемогла у першій партії. Останній розіграш на своїй подачі Даяна взяла під нуль (0:40) – 4:6.

Друга партія була за схожим сценарієм. Однак цього разу Паоліні продемонструвала характер та перевела сет у тай-брейк. Ястремська віддала суперниці з Італії лише три м'яча. Натомість виграла сім – 3:7. У підсумку – 6:7.

Відео переможного розіграшу українки

Даяна Ястремська вийшла у півфінал престижного турніру. Тенісистка вже традиційно відсвяткувала перемогу з синьо-жовтим прапором на спині.

Наразі наступна опонентка українки ще не визначена. Одеситка зіграє проти переможниці пари Анна Бондар / Сорана-Міхаела Кирстя.

. Свій шлях на іншому турнірі WTA у мексиканській Монтерреї продовжує Еліна Світоліна. Нагадаємо, що усі зароблені кошти перша ракетка України передасть на потреби української армії.