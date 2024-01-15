У будинок бабусі влучила ракета, – промова Ястремської після сенсаційної перемоги

Українська тенісистка Даяна Ястремська здобула сенсаційну перемогу на старті Australian Open-2024. Вона обіграла чинну чемпіонку Вімблдону та сьому сіяну, чешку Маркету Вондроушеву.

Інтерв'ю на корті Ястремська розповіла про додаткову мотивацію під час гри. Вона згадала українських захисників та одну з російських атак, коли ракета влучила у будинок, де живе її бабуся, пише 24 Канал.

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Ястремська: Я пишаюся Україною

"Щоб розповісти про те, що відбувається в Україні, кілька секунд недостатньо. Я пишаюся Україною. Пишаюся народом. Пишаюся воїнами.

Коли я була у Брісбені, перед моїм матчем у будинок моєї бабусі влучила ракета. Тяжко було грати. Нам потрібно пам’ятати та надавати якнайбільше підтримки Україні. Я пишаюся тим, що я українка", – сказала українська тенісистка.

Маркета Вондроушова – Даяна Ястремська 0:2 (1:6, 2:6)

У наступному раунді Ястремська зіграє проти французької тенісистки Варвари Грачевої.

Даяна здобула першу перемогу в основній сітці Australian Open з 2020 року (у 2022 та 2023 роках вилітала в першому раунді).

Ястремська здобула четверту перемогу над тенісисткою з топ-10 світового рейтингу. Востаннє вона це робила у лютому 2022 року – обіграла Барбору Крейчикову (на той момент третя ракетка світу).

Рідне місто Ястремської – Одеса. Там проживає її сім'я, упродовж 2023 року вона неодноразово приїжджала та проводила час у місті, яке зазнає ракетних обстрілів від Росії.