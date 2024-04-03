Третя ракетка України поступилася в Чарлстоні після "сухої" перемоги в першому сеті

На турнірі серії WTA 500 у Чарлстоні відбулися перші матчі 1/16 фіналу. В одному з них Даяна Ястремська зустрічалася з польською тенісисткою Магдою Лінетт.

Магда Лінетт – Даяна Ястремська 2:1 (0:6, 6:4, 6:3)

Це була четверта очна зустріч між суперницями. Поєдинок тривав 1 годину 48 хвилин та закінчився першою перемогою третьої ракетки Польщі в історії протистоянь тенісисток, пише 24 Канал.

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Старт матчу був повністю за Даяною Ястремською. Українка взяла перший сет "під нуль", не давши суперниці шансів у жодному геймі, окрім останнього, де полька мала 3 брейк-поінти.

У другій партії ситуація на корті змінилася. Між тенісистками спостерігалася рівна боротьба, в якій Даяна Ястремська постійно наздоганяла суперницю. Вирішальним став десятий гейм. українка на подачі взяла в ньому перше очко, але після цього Магда Лінетт виграла три розіграші поспіль та з першого сетбола закрила партію – 6:4.

У третьому сеті тенісистки дуже впевнено грали на своїй подачі й у ньому відбувся лише один брейк, який зробила полька у шостому геймі. У підсумку, Магда Лінетт здобула перемогу з рахунком 6:3

Протягом матчу Даяна Ястретська зробила 1 ейс та 3 подвійні помилки, реалізувала 5 з 7 брейк-поінтів та виграла 8 із 12 геймів на своїй подачі.

. Після історичного півфіналу на Australian Open-2024 українська тенісистка провела 9 матчів, в яких здобула лише три перемоги.

Зазначимо, що в Чарлстоні в одиночному розряді Україну представляють ще 3 тенісистки: Леся Цуренко, Ангеліна Калініна й Еліна Світоліна. Свої перші матчі вони проведуть ввечері 3 квітня.