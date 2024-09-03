Українці запалюють: Яровий зі світовим рекордом виграв "золото", а Коваль "бронзу" Паралімпіади

У вівторок, 3 серпня, відбулося кілька фіналів змагань з легкої атлетики. В одному з них Україну представляло аж два паралімпійця.

Українські спортсмени змагалися у штовханні ядра у класі F20. Олександр Яровий та Максим Коваль представляли Україну у цьому виді спорту, пише 24 канал.

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Яровий став чемпіоном Паралімпіади-2024

Суперниками двох українців були представники Туреччини, Франції, Угорщини, Еквадору, Малайзії та Греції.

У третій спробі Яровий штовхнув ядро на 17,60 метра – це новий світовий рекорд. До речі, попереднє досягнення належало чемпіону Токіо Максиму Ковалю.

Однак Олександр не зупинився на досягненому. У четвертій спробі він штовхнув ядро ще далі – на 17,61 метра, покращивши попередній результат.

Яровий двічі оновив світовий рекорд / скриншот з трансляції Суспільного

Ніхто із суперників так і не зумів перевершити українця. Олександр Яровий став паралімпійським чемпіоном у штовханні ядра.

Бронзова медаль дісталася Максиму Ковалю. У своїй найкращій спробі він показав результат 16,99 метра.

Підсумковий результат у штовханні ядра / скриншот з офіційного сайту Паралімпіади-2024

Довідка. Олександр Яровий є срібним призером Токіо-2020, а Максим Коваль чинний паралімпійський чемпіон Паралімпіади-2020.

Відзначимо, що на рахунку України вже 42 медалі на Паралімпіаді-2024, в тому числі 8 – золоті.