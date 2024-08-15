Ярослава Магучіх задонатила космічну суму патронатній службі "Азову"

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх продовжує донатити на благодійність. Цього разу спортсменка пожертвувала велику суму патронатній службі бригади "Азов".

Перед закінченням Олімпіади-2024 Ярослава Магучіх розповіла, що перекаже частину призових з турніру на благодійність. Вже 15 серпня стало відомо, що спортсменка задонатила 1 мільйон гривень зоозахисникам.

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Магучіх задонатила і "Азову"

Голова патронатної служби бригади "Азов", Олена Толкачова, повідомила, що їм прийшов донат від Ярослави Магучіх, сума якого становить 500 тисяч гривень.

Мене приємно вразило, коли просто ввечері я отримала повідомлення про донат у розмірі 500 тисяч від української олімпійської спортсменки Ярослави Магучіх. Хочу подякувати від імені команди "Янголів Азову", важкопоранених бійців та їхніх родин. Ці кошти ми спрямували на оплату лікування військових з важкими нейротрамами та черепно-мозковими травмами, які перебувають у реабілітаційному центрі,

– зазначила Толкачова.

Нагадаємо, що Ярослава Магучіх завоювала золоту медаль зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2024.