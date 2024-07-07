Українці запалюють: Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд – відео

Українка Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд з жіночих стрибків у висоту. Досягнення підкорилося їй на етапі Діамантової ліги в Парижі.

У неділю, 7 липня, відбувся восьмий етап Діамантової ліги в Парижі. Цей турнір написав нову сторінку в історії українського та світового спорту, пише 24 канал.

Читайте також Представники України звернулися до МОК щодо допуску російських спортсменів на Олімпіаду-2024

Історичне досягнення Магучіх

Українська спортсменка встановила світовий рекорд і взяла висоту 2,10 метра.

Встановити досягнення Ярослава Магучіх після того, як у боротьбі з австралійкою Ніколою Оліслагерс єдиною взяла планку 2,03 метра.

Згодом українка змогла оновити два рекорди – особистий та світовий.

Сперше Магучіх зуміла взяти висоту 2,07 метра, оновивши особистий рекорд зі стрибків у висоту. А вже незабаром з першої спроби взяла висоту 2,10 метра і оновила світовий рекорд, який нікому не підкорювався протягом 37-ми років.

Встановлення нового світового рекорду від Ярослави Магучіх: дивіться відео

Останній світовий рекорд зі стрибків у висоту належав Стефці Костадіновій, встановлений у 1987 році. Тоді вона взяла висоту 2,09 метра.

Відзначимо, що Ярослава Магучіх є третьою легкоатлеткою в світовій історії, яка має два стрибки від 2,07 метри та вище.