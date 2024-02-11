Стрибнула на два метри: Ярослава Магучіх виграла другий престижний турнір у 2024 році

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вдало з'їздила до США на турнір місцевого легкоатлетичного туру. Дівчина майже не залишила шансів конкуренткам.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх яскраво стартувала у сезоні-2024. Наприкінці січня дівчина тріумфувала на турнірі в німецькому Котбусі, пише 24 канал.

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Тоді спортсменка з Дніпра подолала рекордні 2,04 метра. Тепер же Ярослава успішно взяла участь у турнірі "золотого рівня" в Нью-Йорку, який є частиною світового легкоатлетичного туру по США.

Головними конкурентками Магучіх були американка Вашті Каннінгер та француженка Наваль Менікер. Українка почала з висоти 1,90 метра і на цей момент Менікер вже завершила змагання.

Ярослава ж всі рівні аж до 1,97 метра брала з першої спроби. До плани у два метри вона підійшла разом із Каннінгер. Втім американці цей рівень не підкорився, а ось українка подолала його з третьої спроби.

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Відзначимо, що для українки ці змагання є підготовкою до чемпіонату світу з легкої атлетики в приміщенні, який пройде в Глазго (Шотландія) на початку березня. Там Магучіх буде захищити звання чемпіонки світу, перемога їй підкорилась у 2022 році в Белграді.