Ярослава Магучіх перекаже частину призових з Олімпіади-2024 на потреби ЗСУ та тварин

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перекаже свої призові за золоту медаль на благодійність. Зокрема спортсменка хоче віддячити своїй команді.

У неділю, 4 серпня, відбувся фінал Олімпіади-2024 зі стрибків у висоту. Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою у цій дисципліні.

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Призові Магучіх на благодійність

Ярослава зазначила, що професійний спорт – це місце великих можливостей і вона має змогу віддячити своїй команді, українцям і захисникам за підготовку та підтримку на шляху до олімпійського "золота".

Частину грошей, які отримає кожен призер та чемпіон Олімпійських ігор, я віддам на потреби ЗСУ, у фонд психологічної підтримки і невеличку частинку на допомогу притулкам і тваринкам з окупованих територій,

– розповіла Магучіх.

Зокрема вона вважає справедливим віддячити і своїй команді, яка готувала її з самого першого дня у легкій атлетиці.

"Гроші – ніщо порівняно з тим, що ми пройшли з командою. І ніщо порівняно з тим, скільки для нас робить ЗСУ та волонтери, щоб ми жили в незалежній та вільній країні. І якщо я можу використати їх таким чином – я це зроблю", – додала Ярослава Магучіх.

Ярослава Магучіх є світовою рекордсменкою. Під час Діамантової ліги в Парижі у 2024 році вона взяла висоту 2,10 метра, побивши рекорд, який тримався 37 років.

Відзначимо, що золота медаль цьогорічної Олімпіади є першої в кар'єрі української спортсменки. На Олімпіаді-2020 вона стала бронзовою призеркою.