Немає рівних: дві з трьох українок опинилися на п'єдесталі пошани на турнірі з стрибків у висоту

Українські легкоатлетки продовжують підкорювати світ. Наші спортсменки уже борються між собою за найвищі нагороди.

Ярослава Магучіх виграла чергову міжнародну першість зі стрибків у висоту. Також дві українки оновили особисті рекорди.

Варте уваги Рекорд сезону у світі: Магучіх виборола "золото" на етапі Діамантової ліги, Геращенко – друга

Українська гегемонія

Лідерки збірної України зі стрибків у висоту – Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко – продовжили свій літній сезон турніром Continental Gold Tour в Нідерландах, на змаганні FBK Games. Усім трьом вдалося фінішувати на турнірі у першій четвірці.

Перемогу на міжнародних змаганнях змогла здобути Ярослава Магучіх (2.00 метра), яка тріумфує уже в своїй третій першості з трьох у сезоні, Ірина Геращенко (1.93 метра) ж виборола срібну нагороду змагань, а от Юлія Левченко посіла четверту сходинку на турнірі (1.90 метра). "Бронзове" місце ж дісталося Йоганні Гьорінг з Німеччини (1.90 метра), яка була однією з фавориток змагань. Левченко та Гьорінг видали ідентичний результат, проте за кількістю спроб представниця Німеччини випередила українку, а тому фінішувала третьою.

Варто відзначити, що для Геращенко та Левченко даний старт був другим у сезоні. Також дівчата змогли оновити особисті рекорди сезону. Геращенко покращила свій попередній результат на 6 сантиметрів – з 1.87 метра на 1.93, а от Левченко на 9 сантиметрів змогла перескочити саму себе, тепер показник Юлії не 1.81 метра, а 1.90.