Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту в приміщенні

Бронзова призерка Токіо-2020 Ярослава Магучіх виграла чемпіонат світу зі стрибків у висоту в приміщенні, що пройшов у Белграді.

Попри повномасштабне вторгнення Росії, Україні вдалося на максимум використати квоту у цій дисципліні: на змагання прибули бронзова призерка Олімпіади-2020 Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, що у Токіо посіла четверте місце, повідомляє 24 канал.

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Магучіх стала першою з результатом 2.02 м. Ірина Геращенко стала 5-ю з результатом 1.92 м.

Як розгорталася боротьба

Магучіх забезпечила собі медаль після того, як представниця Чорногорії Вуковіч не використала жодної спроби на висоті 1.98 метри. Тож, визначити порядок медалісток могла планка 2 метри.

2 метри з другої спроби взяла австралійка Паттерсон, тоді як Магучіх змогла це зробити з останньої спроби. Казашка Дубовіцка вибула з боротьби за "золото".

А ось на висоті 2.02 метри Магучіх випередила Паттерсон. Українка взяла її з першої спроби. Австралійка перенесла висоту на 2.04 метри після невикористаної першої, але навіть це їй не допомогло випередити українку.

Результати змагань