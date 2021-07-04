Ярослава Магучіх з рекордом сезону перемогла на етапі Діамантової ліги

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх замахнулася на світовий рекорд. Однак на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі змогла поки встановити найкращий показник сезону.

Ярослава Магучіх одразу показала, що намірена боротися за найвищі результати на етапі в Стокгольмі. Тож перший свій стрибок зробила на 1,89 метра, з першої спроби взявши необхідну висоту. Далі були 1,93 метра, 1,96 метра та 1,99 метра, які українка підкоряла з першої спроби.

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З висотою у 2,01 метра Ярослава впоралася лише з другої спроби. Але таки покращила свій найкращий результат сезону (до цього він був 2,00 метра).

За перемогу на турнірі українка вела боротьбу проти представниці Австралії Ніколи МакДермотт, яка теж з другої спроби взяла 2,01, встановивши особистий рекорд в кар'єрі.

Магучіх вирішила на цьому не зупинятися, і підняла планку до 2,03. В цього сезоні таку висоту ще нікому не вдалося подолати. І перші дві спроби українки теж виявилися невдалі. Та все ж третя спроба принесла успіх.

Після цього Магучіх вирішила стрибати на 2,07 метра. На таку висоту стрибнула хорватка Бланка Влашич в Стокгольмі в 2007 році. Рекорд же належить Стефці Костадіновій, яка ще у 1987 році стрибнула на 2,09 метра. А олімпійський рекорд – росіянці Олені Слесаренка. На Олімпіаді-2004 в Афінах вона стрибнула на 2,06.

Та усі три спроби Магучіх повторити рекорд виявилися невдалими.

Варто додати, що ще одна українка – Ірина Геращенко на цих змаганнях стрибнула на 1,96 метра. Це її найкращий показник в цьому сезоні. Але для того, шоб піднятися на подіум, цього виявилося замало – лише четверте місце.