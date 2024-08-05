Це медалі для усієї країни, – Магучіх присвятила Україні олімпійське "золото" у Парижі

Ярослава Магучіх – авторка першого "золота" для України зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх. Українська легкоатлетка у напруженому фіналі стала чемпіонкою у Парижі.

У вирішальній боротьбі Ярослава Магучіх змагалась із собою, планкою та австралійкою Ніколою Оліслагерс. Обидві не змогли взяти висоту у 2,02 метри. Австралійська атлетка використала на цій висоті усі три спроби, а наша легкоатлетка перенесла одну спробу на висоту 2,04.

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Магучіх про переможний фінал Ігор-2024

Українка закінчила змагання на висоті 2 метри та здобула свою другу медаль Ігор. Тепер до "бронзи" у Токіо додалось "золото" Парижа.

У прямому ефірі Суспільного Ярослава Магучіх поділилась першими емоціями після перемоги. Спортсменка із Дніпра зауважила, що більше втомилась від інтерв'ю після фіналу, аніж від самих змагань. Однак це приємна втома.

Новоспечена олімпійська чемпіонка подякувала усім за підтримку: тренерці, уболівальникам та українським воїнам.

Під кінець, звичайно, важкувато, але все ж таки дякую, що тренерка все ж таки навчила мене і завжди мені казала, що треба стрибати з першої спроби, тому що це відіграє дуже важливу роль. І ось сьогодні я виборола золоту нагороду для нашої країни. Дійсно, я дуже щаслива і я хочу подякувати ЗСУ і взагалі всім військовим, волонтерам і людям, які нас підтримують, тому що це медалі для всієї країни,

– заявила Ярослава.

Магучіх відповіла, чи нервувала під час фіналу.

Дуже незвично спала (сміється – 24 Канал). Насправді я була дуже добре налаштована. Звичайно, Олімпійські ігри раз на 4 роки, все ж таки нема такого досвіду раз на 2 роки,

– зізналась українка.

"Але все одно, я намагалася про це не думати, тому що це свято спорту і в мене була така мотивація. Я приїхала лідером сезону, зі світовим рекордом. Це давало мені трішечки мотивації. Звичайно, в кінці змагання не вдалося стрибнути вище, на жаль, але нічого, все так треба, працюємо далі, є над чим працювати", – додала легкоатлетка.

Нагадаємо, що Ірина Геращенко здобула "бронзу" із результатом 1,95 метра. А Михайло Кохан став третім у метанні молота на Олімпійських іграх у Парижі.

Після 4 серпня у скарбничці України вже шість олімпійських медалей у Парижі: два "золота", одне "срібло" та три "бронзи".