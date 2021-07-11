Магучіх побила 22-річний рекорд росіянки: що відомо про досягнення українки
11 липня 2021 , 10:00Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Українька висотниця Ярослава Магучіх зі стрибком на два метри виграла молодіжний чемпіонат Європи в Талліні, на два сантиметри перевершивши рекорд росіянки Світлани Лапіної.
19-річна українка взяла планку на висоті 200 сантиметрів, встановивши новий рекорд континентальної першості серед молоді.
Дещо раніше Ярослава Магучіх з рекордом сезону перемогла на етапі Діамантової ліги
Факти про рекорд Магучіх
- Магучіх на два сантиметри перевершила рекорд росіянки Світлани Лапіної, який протримався з 1999 року – 22 роки.
- Магучіх зібрала чемпіонський хет-трик на молодіжних чемпіонатах Європи – вона перемагала на турнірах U-18 (2018), U-20 (2019), U-23 (2021).
- При цьому Україна вже третій рік поспіль перемагає на чемпіонаті Європи U-23 – на попередніх двох турнірах "золото" добувала Юлія Левченко.
Відео стрибку Магучіх