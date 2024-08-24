Нагадує про воєнні злочини Росії: чемпіонка Олімпіади Магучіх підтримала захисників "Азовсталі"

Легкоатлетка поділилась фотографією з Києва на День незалежності. Магучіх звернула увагу своїх підписників на одну з найбільш болючих тем під час війни.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завітала до Києва на День Незалежності України. Спортсменка відвідала урочистий захід на честь свята та зустрілась із президентом України Володимиром Зеленським.

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Важливе послання

Крім того, уродженка Дніпра опублікувала важливий пост у себе на сторінці в інстаграм. Магучіх сфотографувалась на фоні розбитої російської техніки на Михайлівській площі.

Ярослава тримала у руках табличку з написом "Free Azovstal Defenders", що перекладається як "Свободу захисникам Азовсталі". Легкоатлетка нагадала про воїнів, які досі перебувають у російському полоні.

На жаль, не всі побачать синьо-жовтий прапор та почують гімн в цей день. Велика кількість захисників та захисниць досі перебувають у полоні. Тому наша задача – постійно нагадувати світу про воєнні злочини Росіі. Я вірю, що якщо кожен візьме відповідальність за цю перемогу на себе, то вдасться наблизити цей момент і виграти цю війну. У родини повернуться діти, онуки та батьки і країна знов буде квітнути, розвиватися і ставати сильнішою,

– написала Магучіх.



Ярослава Магучіх із плакатом на підтримку захисників "Азовсталі" / фото з інстаграму спортсменки

Нагадаємо, що нещодавно Ярослава здобула золоту медаль на Олімпійських іграх-2024. Дівчина підкорила 2 метри у змаганнях зі стрибків у висоту. У тому ж змаганні "бронза" дісталась іншій нашій землячці Ірині Геращенко.

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Крім того, перед Олімпіадою Магучіх ще і розірвала усіх на етапі "Діамантової ліги" у Парижі. Українка стрибнула аж на 2,10 метра, встановивши світовий рекорд серед жінок у цьому виді спорту.