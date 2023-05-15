Ракіцький, який пограв у Росії, взяв на себе лікування пораненого захисника України: фото

Футбольна спільнота продовжує підтримувати та допомагати українським військовим. Цього разу своє добре серце показав захисник Шахтаря Ярослав Ракіцький.

Футболіст донецького клубу відвідав у госпіталі пораненого захисника України Микиту Стецюру. Боєць 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ отримав важке поранення під час боїв за рідне місто Бахмут, яке є найгарячішим напрямком війни проти Росії.

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Відвідав пораненого військового

Ярослав приїхав у лікарню не з порожніми руками. Ракіцький подарував пораненому військовому свою футболку Шахтаря та іншу клубну атрибутику. Однак не речами єдиними.

Ракіцький візьме на себе фінансову частину лікування та реабілітації пораненого українського захисника.

В інстаграмі футболіст "гірників" відреагував на свій приїзд у лікарню. Ракіцький побажав Микиті якнайшвидшого одружання.

Наші воїни допомагають нам, захищають Україну та дають змогу грати у футбол, а ми маємо честь допомагати нашим бійцям! Радий підтримати українського воїна та вболівальника Шахтаря. Здоровʼя, Микито! Вірю у найшвидше відновлення, я з тобою! Слава Україні,

– підписав спільне фото футболіст.



Ракіцький взяв під опіку лікування українського військового / Фото Шахтаря

Відзначимо, що у довоєнний час Микита відвідував матчі Шахтаря, адже є частиною фанатського руху "гірників".

Нагадаємо, що із кінця січня 2019-го по 22 березня 2022-го року Ярослав виступав у ворожій Росії. Ракіцький грав за Зеніт. Однак після початку повномасштабного вторгнення покинув країну-окупанта та поїхав грати у турецький Адана Демірспор.

У середині січня 2023-го повернувся у Шахтар після 4-річної перерви. Після повернення 33-рінчий футболіст вже встиг відіграв за донеччан 11 матчів, у яких вже навіть забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.

Його чинний контракт розрахований до кінця сезону-2022/2023. Такою є опція пролонгації співпраці ще на один рік. Вже у свій перший сезон після повернення Ракіцький може стати чемпіоном України. Шахтар продовжує боротьбу з Дніпром-1 та Зорею за "золото" УПЛ.

Після 26-ти турів команда Ігоря Йовічевіча з 63 очками лідирує у турнірній таблиці. "Гірники" випереджають друге Дніпро-1 на 2 бали, а третю Зорю на 5 пунктів.