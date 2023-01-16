Неоднозначне повернення: Ярослав Ракіцький став гравцем Шахтаря

Донецький Шахтар офіційно повідомив, що захисник Ярослав Ракіцький знову став гравцем команди.

33-річний Ракіцький підписав контракт з Шахтарем до кінця сезону.

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Ракіцький перейшов до Шахтаря як вільний агент. Він залишився без команди після того, як турецький клуб Адана Демірспор розірвав з ним контракт. За першу половину сезону там він зіграв лише у 9 матчах, в яких отримав чотири жовті та дві червоні картки.

Ракіцький є вихованцем донецького клубу. За першу команду "помаранчево-чорних" він виступав від 2009 до 2019 року, зіграв 326 матчів, забив 14 м’ячів і разом з нею здобув 19 трофеїв. А після цього вирішив перейти до російського Зєніта, за який і виступав до лютого 2022 року.

Навесні 2022 року Ракіцький приєднався до "гірників" для участі в благодійних матчах Shakhtar Global Tour for Peace. Вже тоді йшла мова, що він може стати гравцем команди. Але захисник підписав контракт з турецьким клубом.