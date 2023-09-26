Отримав на горіхи від Зінченка: Ярмолюк розповів, яка порада від Олександра йому стала в нагоді

В англійському футболі в останні роки з'явилося чимало українських футболістів. Одним із них став юний Єгор Ярмолюк, який виступає за Брентфорд.

Українець приєднався до представника АПЛ у липні 2022 року, перейшовши з Дніпра-1 за півтора мільйони євро. 19-річний футболіст поки не зміг стати основним гравцем клубу, проте регулярно потрапляє до заявки на матчі АПЛ й іноді виходить на поле у кубкових зустрічах.

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Зінченко дав цінну пораду

Гравець молодіжної збірної України розповів, що стало його найбільшою проблемою на початку кар'єри в Англії. Це було погане володіння англійською мовою. За це йому напихав навіть Олександр Зінченко та дав пораду вивчити її якомога швидше, після чого його адаптація значно полегшилася.

Вчити англійську мову. Ми з ним зустрілись на базі Арсенала. Тренери Брентфорда сказали йому, що я нічого не знаю, і він мені напихав, але потім я виправився, і зараз вже все добре,

– згадав Єгор зустріч із Зінченком.

Ярмолюк розповів, що саме Олександр Зінченко є гарним прикладом для нього, адже терпіння та кропітка робота принесли тому місце в основі грандів англійського футболу.

Окрім нього він підтримує відносини з Віталієм Миколенком, з яким зустрівся після останнього матчу Евертона та Брентфорда, де вони тепло поспілкувалися й зробили спільне фото.



Ярмолюк і Миколенко після матчу своїх клубів / інстаграм Єгора Ярмолюка

Що відомо про Єгора Ярмолюка

Починав професійну кар'єру у Дніпрі-1. Дебютував у 16-річному віці в УПЛ у матчі проти Ворскли. Всього за чинних віцечемпіонів України провів 21 матч, після чого приєднався до англійського Брентфорда, за першу команду якого зіграв поки 2 матчі. Виступав за юнацькі збірні разних вікових категорій, наразі є гравцем молодіжної збірної України.